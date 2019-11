Black Friday - Cos’è il venerdì nero, come nasce questa tradizione?

Tutti parlano di Black Friday, ma cos’è il venerdì nero, come nasce questa tradizione? L’origine esatta è ancora incerta ma a quanto pare il primo Black Friday risalirebbe al 1924, l’anno in cui una delle più note catene commerciali, organizzò a New York una parata il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento per festeggiare l’inizio del periodo natalizio.

Secondo alcuni il nome sarebbe ricollegato a ragioni di bilancio: “black” ovvero nero, sarebbe dovuto al colore dei bilanci dei negozi che durante il periodo di sconti non sono più in perdita e passano quindi da rosso a nero.

Un altro filone affida l’origine del nome alla creatività della polizia di Philadelphia, che negli anni ’60 definì così il giorno seguente al Ringraziamento durante il quale si svolse la tradizionale partita di football tra Esercito e Marina. L’evento portò in città così tanti tifosi da generare un traffico notevole, che per la polizia rese quel giorno un vero e proprio venerdì nero.

Insomma, di storie legate al Black Friday ce ne sono tante, ma una cosa è certa: il Black Friday è il giorno delle opportunità da non farsi scappare.

Comprese quelle per migliorare il proprio inglese ed essere pronti a scoprire tradizioni ed espressione tipicamente americane o inglesi!

