Il commercio che resiste online e a domicilio: come segnalare l'attività a Catania Today

L'emergenza Coronavirus ha costretto molte attività commerciali a chiudere le proprie saracinesche (non è ancora chiaro fino a quando, ma presumibilmente fino al prossimo 15 aprile).

Se nel settore del fitness è possibile ricorrere alle lezioni online, se i teatri riescono a fornire i loro spettacolo su web-tv o su Youtube, per tutti quanti gli altri esercizi commerciali l'unica soluzione resta quella della 'consegna a domicilio'.

Per questo motivo piccoli e grandi imprenditori, per non essere del tutto travolti dalla crisi che ne potrebbe derivare, sono chiamati ad attrezzarsi in modo diverso, portando a casa dei clienti che ne faranno richiesta spesa, accessori, oggetti, abiti e servizi.

Catania Today ha ben pensato, tramite i propri canali, di creare una mappa del commercio a domicilio. Verrà istituita una pagina interamente dedicata alle attività che offrono forme alternative di distribuzione (e-commerce, delivery e consegne a domicilio).

Viene messo a disposizione di tutti i commercianti un form attraverso il quale compilare la scheda aziendale, formata da campi obbligatori (contatti telefonici, indirizzo) e da campi facoltativi (descrizione dell'azienda, categoria merceologica ed ogni altra segnalazione che possa tornare utile, in primis quella riguardante i servizi/prodotti offerti a domicilio).

Una volta effettuato il caricamento dell'impresa la redazione riceverà un avviso e procederà all'approvazione della scheda entro 48-72 ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo modo la scheda verrà inserita tra le attività che tutti i lettori di Catania Today potranno visualizzare ed attraverso la quale potranno decidere a quale impresa rivolgersi per ottenere il servizio desiderato.