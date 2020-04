Comunicazione Acquedotti U.C.C: disservizi sulla rete

Acquedotti U.C.C. informa l’utenza che giovedì 30 aprile dovrà effettuare un intervento di manutenzione urgente ad una condotta principale a causa di danni causati da terzi. In considerazione di ciò, a partire dalle ore 8:00 si verificheranno disservizi sulla rete che adduce la zona di Belsito (San Giovanni Galermo) e zona nord di Misterbianco. L’intervento, che non è differibile, dovrebbe concludersi intorno alle ore 13 dello stesso giorno. Per il ripristino del servizio sarà necessario attendere i tempi tecnici di riempimento delle condotte e dei serbatoi.

Acquedotti U.C.C. si scusa per il disagio arrecato.



