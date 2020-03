Coronavirus, come ordinare da mangiare a domicilio: la lista delle attività a Catania

In questo periodo di emergenza dovuto al Covid-19 è diventato un grosso problema e fonte di stress anche pensare di dovere andare a fare la spesa. Si pensa infatti di correre il grosso rischio di essere contagiati e di contagiare i familiari che sono in casa. Per questo motivo le diverse aziende alimentari presenti sul territorio di Catania e provincia hanno attivato il servizio a domicilio, che consente di far arrivare a casa la merce desiderata.

CataniaToday ha creato una sorta di database online che raccoglie tutte le attività che chiudono, così come vuole il governo, ma che si rilanciano sul mercato grazie ad e-commerce, delivery e consegne a domicilio.

Compilando l'apposito form a questo link, è possibile aggiungere la propria attività commerciale a questa lista (in costante aggiornamento), creata non solo per fornire un servizio ai cittadini ma per creare una vera e propria mappa del domicilio a Catania e provincia che possa fungere da aiuto alle imprese costrette ad avere le saracinesche chiuse in questo periodo di emergenza.

Abbiamo selezionato alcuni locali che offrono beni di prima necessità, dal food al beverage: pizza, pane, dolci, gastronomia e anche vino. Ecco la nostra lista (in continuo aggiornamento). Basterà cliccare su ciascun nome per poter conoscere le modalità di acquisto e consegna delle singole aziende.

Supermercati

Supermercato Motta Decò

Gourmet Decò - Via Gabriele D'Annunzio 119

Tocal - Via della Palma 383-385

Max Spesa Supermercato

Tocal - Via Matteo Renato Imbriani 224

Crai - Via Fabio Filzi 8

Conad City - Via Verona 17/A

G.M. Supermercati, Via Curia 195

Maxistore Motta Decò

Maxistore Decò

Iperstore Decò - Via Acicastello 17

Conad - Via Umberto 301

LP Supermercati

Superstore Decò - Via Messina

Maxistore Decò - Via Pola 37

Superstore Decò - Via Carnazza 77

Superstore Decò - Via Balatelle 7/a, Sant'Agata Li Battiati

Prodotti alimentari ed ortofrutta

Sicil Food Srl

Fruttilio

Bosco

Raviol d'Oro Snc

Etnacare

Zaufanah miele

Orto San Paolo

Azienda Agricola Virzì

Super Fruit Snc

Macellerie

Asag Spa

Macelleria Motta Salvatore

Triolo Carni

Macelleria Equina 'da Saretto'

Pescherie

Pescheria Gastronomica Srl

Pizzerie

Gisira Pizza and Drinks

Enoteche

Cilda

Pasticcerie, gelaterie, dolciumi

Chocofusion - Vendita uova di Pasqua