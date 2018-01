Associazione "Cultura Artesiana", corso di pittura

Sono aperte le iscrizioni per il corso di pittura organizzato dall'Associazione "Cultura Artesiana" con sede in via Renato Imbriani a Catania.

Durata del corso: 2 mesi

Ore totali di laboratorio: 25

Cadenza settimanale per sessione: 1

Incontri in aula: 3 ore di lezione a settimana nella sessione scelta tra quelle disponibili.

Possibilità di recupero delle lezioni perse: fino a 2 lezioni se singolarmente, fino a 4 lezioni se in gruppo.

Fornitura in aula: completa di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni.

Fornitura extra: 10 supporti A3 canson per pittura, set di 6 pennelli base.

Contributo spese: 200,00 comprensivo di materiale.

Organizzazione delle sessioni:

Mattina 9,45/12,45

Pomeriggio 16,00/19,00 (variabile dalle 14,00 alle 21,00)

Sera 20,00/23,00

I dipinti ottenuti rimarranno di proprietà di chi li ha realizzati.

---------------------------------------------------------------------------------

TEMI DI STUDIO:

Disegnare:

Impugnatura della matita.

Trasferimento su tela delle proporzioni di ciò che si osserva.

Punto di osservazione e prospettiva.

Dipingere:

Impugnatura del pennello.

Stesura e sfumatura del colore.

Scelta dei pennelli.

Vivere il dipinto:

Definizione e volume delle figure.

Profondità del paesaggio ritratto.

Luci ed ombre.

Sentire i colori:

Osservazione e riconoscimento dei colori nella realtà.

Creazione dei colori dai primari.

Armonizzazione cromatica.

Usare il linguaggio pittorico:

Armonia della composizione pittorica.

Espressione e messaggio.

Personalizzazione del linguaggio.

Produrre la propria arte:

Realizzazione di uno o piu' dipinti.