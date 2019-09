Crai gruppo Radenza: una realtà in continua crescita

Il 21 settembre è stata la giornata della convention Crai gruppo Radenza a Baia Samuele a Sampieri. A darsi appuntamento gli imprenditori, affiliati e responsabili degli oltre 300 punti vendita siciliani che hanno avuto modo di confrontarsi e discutere del gruppo che soprattutto nell’ultimo anno ha fatto registrare dati di crescita importantissimi.

Ad aprire i lavori, l’amministratore delegato di New Fdm Spa, società che gestisce il marchio Crai in Sicilia, Danilo Radenza, che ha messo in evidenza l’importante lavoro di squadra compiuto nel 2019 con il raggiungimento di importantissimi traguardi in Sicilia. Danilo Radenza ha inoltre illustrato gli obiettivi per l’anno prossimo ponendo l’accento sulla solidità economica e strutturale dell’intero gruppo, condizione necessaria ed indispensabile per affrontare con lucidità e serenità le difficili sfide future.

Alla convention erano presenti anche il Presidente di Crai nazionale, Piero Boccalatte, l’amministratore delegato, Marco Bordoli ed il responsabile marketing Mario La Viola. La loro presenza ha significato molto per il gruppo Radenza considerato che proprio grazie alla famiglia Radenza, la Sicilia è la prima regione d’Italia per presenza di supermercati Crai.

Gli interventi conclusivi sono stati affidati al consulente amministrativo del gruppo Radenza, Antonio Carpino, ed al direttore Giuseppe Spadaro. Quest’ultimo con numeri alla mano, ha tracciato il bilancio previsionale per il prossimo triennio: Il 15% di quota di mercato in Sicilia e 750 milioni di euro ala casse, un sempre più performante progetto di franchising evoluto partendo dal dato dei 100.000 clienti al giorno che visitano i negozi crai, 300 produttori regionali, 700 produttori nazionali e 3500 addetti.

Competitività nella politica commerciale, continuo miglioramento dell’offerta ai clienti e progetto di ristrutturazione totale dei punti vendita, i punti saldi su cui si fonda l’offerta del gruppo Radenza.