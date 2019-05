L’imprenditoria siciliana eccelle ancora una volta a livello nazionale: Danilo Radenza nominato vicepresidente nazionale Crai

Il Gruppo, attivo in Italia da più di quarantacinque anni, vanta una forte presenza multicanale su tutto il territorio nazionale con oltre 3.200 punti vendita (food e drug) e oltre 1.000 imprenditori.

La elezione a vicepresidente di Danilo Radenza avviene dopo soli 5 anni dall’ingresso del gruppo siciliano in Crai, uno dei colossi appunto della grande distribuzione organizzata italiana. Il suo lavoro certosino di giovane imprenditore illuminato, dapprima all’interno di New Fdm Spa, rappresentante del marchio Crai - Gruppo Radenza in tutta la Sicilia che conta più di 300 punti vendita nell’isola per un complessivo di oltre 700 dipendenti diretti ed oltre 300 dipendenti dell’indotto, e successivamente all’interno del consiglio di amministrazione di Crai nazionale, gli è valsa la prestigiosa elezione che prima di ogni cosa fa onore all’intera provincia ragusana, terra laboriosa ed intraprendente, ed alla Sicilia tutta.

I dati diffusi all’ultima convention di presentazione del bilancio, danno ragione al suo lavoro. Hanno evidenziato infatti un considerevole aumento del fatturato negli ultimi due anni e una chiusura per l’anno 2018 che ha fatto segnare un ulteriore rialzo del 20% rispetto ai dodici mesi precedenti. Inoltre, i valori mostrati hanno indicato un incremento del 20% della attuale quota di mercato nell’ultimo anno e l’obiettivo è teso ad una crescita sempre maggiore che punta alla conquista del 10% del complessivo mercato regionale siciliano. La elezione di Danilo Radenza a vicepresidente Crai determina inevitabilmente una maggiore attenzione del gruppo alle dinamiche di crescita della realtà Crai in Sicilia e nel Sud Italia. In Sicilia da pochissimi anni, Crai è diventato il terzo player più importante dell’isola al pari di realtà che da anni già operavano. Ovviamente Danilo Radenza, orgoglioso per la elezione, tiene subito ad evidenziare che questo importantissimo ed ambizioso traguardo, lo ha raggiunto grazie alla sua famiglia che, da sempre coesa e con grandissima passione impegnata nel mondo imprenditoriale della Gdo, Lo ha sostenuto nella quotidiana azione di crescita e di progettazione di espansione del gruppo. Ad iniziare dal padre Salvatore e al fratello Fabio, alla guida della direzione commerciale del gruppo. Un ringraziamento particolare Danilo lo rivolge al cognato Ignazio Panatteri, che quotidianamente collabora alle principali attività, ed ai suoi collaboratori vera chiave del successo del gruppo Radenza.

Danilo Radenza si può fregiare anche di aver battuto un record e cioè quello di essere il più giovane componente del Consiglio di Amministrazione Crai Secom Spa di sempre.