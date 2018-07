della Rocca gioielli opinioni: prezzi Rolex da 2.000 a 5 milioni di euro

La recente asta di Phillips ha scritto un nuovo capitolo importante nella storia del marchio Rolex: il Daytona The Unicorn ref. 6265, uno speciale modello in oro bianco, è diventato il secondo orologio da polso Rolex più costoso al mondo. Merito della sua estrema rarità: “L’oro bianco, nei Rolex degli anni Settanta, veniva utilizzato solo per orologi classici, mai per quelli sportivi. La ragione per cui il Daytona The Unicorn costituisce un’eccezione non è nota, ma possiamo ipotizzare che fosse il risultato di una richiesta particolare da parte di un cliente importante”, spiega l’esperto di orologeria. Ad oggi non si conoscono altri esemplari di questo orologio sul mercato. La vendita ha raggiunto una delle cifre in assoluto più alte per un’asta di beneficienza, il cui ricavato è stato devoluto a Children Action, organizzazione che si prende cura dell’infanzia disagiata.

“Possiamo citare una seconda asta emblematica per mostrare quanto i prezzi dei Rolex possano raggiungere cifre ragguardevoli: Sotheby’s ha venduto un Daytona Paul Newman del 1969 per 795.000 euro, il doppio della cifra massima che era stata prevista”, commenta l’esperto. I due casi avvenuti a un giorno di distanza l’uno dall’altro non sono eccezioni poi così rare: nel 2015 il Rolex Oyster Albino ref. 6263 è stato venduto per 1.121.000 euro, mentre il Bao Dai ref. 6062, appartenuto all’ultimo imperatore del Vietnam, ha raggiunto la cifra di 4.200.000 euro. Il record assoluto è stato invece stabilito nel 2017 ed è detenuto da un Rolex Daytona Paul Newman ref. 6239, appartenuto al celebre attore: venduto per 18.000.000 di euro, ha superato i prezzi di qualsiasi altro Rolex al mondo.

“Possiamo riscontrare un elemento comune che ha fatto lievitare i prezzi dei Rolex presi in considerazione: resi unici dall’appartenenza a personalità di spicco, oppure dalla rarità, i Rolex usati continuano a stabilire nuovi record”, afferma l’esperto, che specifica: “Non bisogna però commettere l’errore di pensare che i record annunciati nel corso degli anni siano le uniche cifre di riferimento per i prezzi dei Rolex usati”.

Sebbene queste cifre siano utili a capire quanto il prestigio del marchio continui a crescere, confermando la proficuità di un possibile investimento, il range è molto ampio. “Chi desidera investire in un Rolex usato può farsi spaventare da questi prezzi, mentre in realtà un investimento capace di garantire un ritorno economico può essere sostenuto anche a cifre più contenute. In particolare, i prezzi dei Rolex classici sono mediamente più bassi rispetto a quelli dei modelli sportivi e mostrano un valore in crescita negli anni. Modelli come il DateJust, i Rolex Lady o gli Air-King possono essere acquistati per qualche migliaia di euro e, se ben conservati, nell’arco di qualche anno possono tradursi in un ritorno economico significativo”.

Ciò che occorre tenere in considerazione, prima di tutto, è l’andamento dei prezzi dei Rolex nel tempo: “Modelli il cui valore ha continuato a salire nell’arco dei decenni difficilmente mostreranno un’inversione di tendenza”, spiega l’esperto. “Per fare un investimento occorre però valutare molto bene lo stato di conservazione dell’orologio, poiché la presenza di parti non originali o il danneggiamento potrebbero far calare notevolmente il valore del Rolex. Per queste ragioni, una valutazione da parte di periti esperti è lo strumento migliore attraverso il quale riconoscere un buon investimento, indipendentemente dalla fascia di prezzo del Rolex sul quale si desidera investire.

della Rocca gioielli è una boutique specializzata nella compravendita di Rolex usati e orologi vintage con sede a Bologna, considerata un punto di riferimento in tutto il mondo.

