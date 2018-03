Moby e Tirrenia, un regalo speciale alle donne: 8 marzo sconto del 100 per cento

Moby e Tirrenia fanno un regalo speciale alle donne in occasione della loro Festa: le due compagnie del Gruppo Onorato Armatori offrono il 100 per cento di sconto sulla tariffa passeggero, a coloro che prenotano nella giornata di oggi per le partenze fino al prossimo 30 novembre.

Basta andare sui siti delle due Compagnie (www.moby.it e www.tirrenia.it), e inserire al momento della prenotazione il codice promozione “Donna18”. Lo sconto, disponibile su quasi tutte le partenze, sarà applicato (al netto di tasse, diritti e competenze) alla tariffa “adulto” della donna che prenoti contemporaneamente per almeno un altro passeggero adulto pagante, ed è valido per tutte le destinazioni Moby e Tirrenia (salvo disponibilità posti riservati all’iniziativa, sulle date in cui essa è prevista).

Le donne, infatti, come si legge nella nota delle due compagnie rappresentano una fetta importante dei clienti che ogni anno scelgono di viaggiare da e per la Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba,