Grandi eventi sportivi: come organizzarli in modo efficiente e risparmiando

Rossella Bussetti, con trent’anni di esperienza, è tra i protagonisti indiscussi del mondo dell’organizzazione grandi eventi internazionali e nazionali. In qualità di Direttore della Orion Sky Global LTD, ha reinterpretato il modo di concepire i processi organizzativi e gestionali del settore, realizzando un software innovativo e rivoluzionario.

EGSM, Events Global System Management, spiega Rossella, è un software costruito a moduli che abbiamo sviluppato da zero con l’obiettivo di ottimizzare i costi fino al 40%, in grado di aumentare l’affidabilità dei processi, riducendo al minimo l’errore umano.

La sfida è quella di ripensare l’organizzazione dei grandi eventi, rendendoli altrettanto fruibili, ma a costi inferiori, attraverso l’utilizzo della tecnologia. In che modo EGSM permette di risolvere il problema del budget? Ponendosi come una sorta di “comitato organizzatore virtuale” che sostituisce di fatto quelle strutture provvisorie composte da migliaia di persone che avevano il compito di sovraintendere ai vari aspetti organizzativi di un evento.

Ad ogni settore operation corrisponde un modulo (la gestione dei trasporti, dell’accomodation, delle accreditation, dei volontari, dei catering, delle hostess e della sicurezza ecc.) che comunica con gli altri in tempo reale.

Un esempio concreto? EGSM, avendo un modulo che gestisce i trasporti, può indicare sul gestionale il ritardo dell’arrivo di un volo, permettendo all’autista che dovrebbe fare il servizio di pick-up di riorganizzarsi tempestivamente ottimizzando transfert e costi. Al tempo stesso, nell’hotel in cui i partecipanti sono alloggiati, uno schermo aggiorna in tempo reale gli orari di arrivo delle navette, permettendo una migliore organizzazione dei flussi. E via dicendo, su tutti gli aspetti possibili. In questo modo si possono davvero ridurre i costi, e compensare la difficoltà a trovare grandi sponsor.

Un know-how ed un supporto a 360° che rende quindi possibile la realizzazione di un evento, laddove la situazione economica lo porterebbe ad essere inimmaginabile. Conoscenza ed esperienza sono la chiave di un grande evento, oltre al fatto che la gestione, col supporto della tecnologia, diventa più efficiente quanto meno costosa.

È il punto di forza della Orion Sky Global. Davvero – conclude Bussetti – un passo avanti che inaugura una nuova era.

Per info: www.rossellabussetti.it