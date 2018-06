Un concorso da record per il Gruppo Arena: consegnate le 30 Fiat 500

Il Gruppo Arena ha consegnato le 30 Fiat 500 Lounge ai 30 fortunati vincitori del concorso “Con Decò Fai Strada”, la più grande iniziativa a premi mai realizzata da un’azienda siciliana della distribuzione moderna. Domenica 10 Giugno, il Gruppo, in occasione del grande evento di consegna, ha messo in scena una straordinaria cerimonia, presso la sede centrale dell’azienda, a Dittaino in provincia di Enna. Un concorso dai grandi numeri, valido in tutti i Supermercati Decò, quello bandito dal Gruppo Arena che, dal 15 Marzo al 14 Aprile, ha offerto ai propri clienti l’opportunità di vincere ,“grattando” le cartoline ottenute con la spesa, 30 Fiat 500 Lounge, 300 power bank, 3000 buoni McDonald’s, 30000 buoni sconto Decò del valore di € 5.00, ed infine ad estrazione finale 3 fantastiche crociere, per un montepremi complessivo di € 667.500,00.

I 30 emozionantissimi vincitori del Concorso hanno ritirato le proprie Fiat 500 Lounge, consegnate dalla famiglia Arena, dai direttori dei punti vendita e dai titolari partner Decò, affiancati dal giornalista e gastrosofo Alex Revelli Sorini che ha presentato con una meravigliosa energia il grande evento, in presenza del top management di Arena, l’ufficio marketing, commerciale, vendite e franchising, oltre che da tutti gli imprenditori titolari di punti vendita partner Decò.

30 chiavi, 30 auto e 30 storie emozionanti hanno fatto da sfondo all’incredibile e storica cerimonia di consegna, arricchita anche da un suggestivo percorso gastronomico ispirato alla Sicilia ed ai suoi sapori, ideato ad hoc per l’evento dallo Chef Seby Sorbello. Straordinarie anche le caratteristiche delle 30 Fiat 500 1.2 Lounge dal colore bianco gelato e dal quel piacevole gusto retrò: cerchi in lega, sette airbag, tetto panoramico in vetro, volante in pelle e con tecnologia Uconnect 5” Radio Live touchscreen.

"La consegna delle 30 Fiat 500, le recenti ristrutturazioni e la creazione dei nostri nuovi format innovativi ed all’avanguardia - afferma il Direttore Generale del Gruppo Arena Giovanni Arena - testimoniano la visione del nostro Gruppo in continuo sviluppo, sempre orientato al futuro, all’espressione massima dei servizi ed all’enfatizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Trasparenza e fiducia sono le parole chiave fondamentali che ci legano ai milioni di consumatori siciliani e della provincia di Reggio Calabria.» «Quest’ultima grande iniziativa - continuano con grande emozione i due soci fondatori Cristofero e Gioacchino Arena - segna un ulteriore importante traguardo raggiunto per il Gruppo Arena, nato più di 40 anni fa, da una piccolissima bottega a Valguarnera, in provincia di Enna".