Arrivano le condizioni agevolate per i Prestiti alle Famiglie, ma solo fino al 31.12.2019

Il Prestito personale e la Cessione del Quinto sono due forme di finanziamento molto richieste nel nostro paese. Ma vediamo come funzionano e quali sono le differenze:

Il prestito personale è un finanziamento la cui somma può essere destinata a tutto ciò che può servire. Non è necessario dare spiegazioni a chi concede il prestito: esso è personale e il denaro può essere destinato a qualsiasi utilizzo. Quindi per le spese matrimoniali, per trascorrere le vacanze, per effettuare cure odontoiatriche, per piccole ristrutturazioni oppure per le spese quotidiane. I prestiti personali sono erogati dagli istituti di credito (banche e finanziarie).

A Catania, per esempio, Gruppo Santamaria S.p.A. è una storica società di finanziamenti alle famiglie oggi partecipata da Avvera Gruppo Credem, che offre ai catanesi da sempre le migliori condizioni finanziarie. La somma richiesta non deve essere superiore a 20.000 €, altrimenti non si parla più di prestito personale ma di Cessione del Quinto che può arrivare fino a 75.000 € di erogato. Mediamente gli istituti di credito concedono prestiti personali di circa 15.000 euro da restituire in 84 mesi (7 anni). Questi sono dei parametri standard, ma chiaramente ogni istituto applica condizioni diverse.

La Cessione del Quinto è invece, un tipo di finanziamento a tasso fisso che viene restituito con rate mensili pari a 1/5 dello stipendio o della pensione, cioè al 20% dell'importo. I destinatari sono i dipendenti pubblici/statali, i dipendenti privati e i pensionati: categorie che garantiscono entrate mensili costanti.

Il funzionamento differisce da un prestito personale classico per un semplice motivo: è il datore di lavoro o l'Istituto di Previdenza (INPS o ex INPDAP) a effettuare il rimborso mensile alla società erogatrice del prestito, trattenendo il quinto dal netto dello stipendio o della pensione.

E’ sempre importante fare attenzione al TAN (Tasso Annuo Nominale) e al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): a parità di importo erogato, se la durata del rimborso è maggiore, minore è il TAEG. Viceversa, quando la durata è la stessa, il TAEG si riduce se la somma prestata è più elevata.

Abbiamo esaminato alcune tra le società di credito a Catania e Gruppo Santamaria Spa propone tassi con Taeg a partire del 3,98% ma questa promozione è valida solo fino al 31 dicembre 2019. Dunque chi volesse accaparrarsi un prestito a condizioni agevolate deve affrettarsi.

Questa iniziativa prevede lo stanziamento di un plafond fino a 1.000.000 €. I Funzionari del Gruppo Santamaria, daranno la possibilità di accedere a questa offerta riservata fino ad esaurimento plafond. La prenotazione gratuita è possibile, chiamando il Numero 0958163421, scrivendo sulla pagina Facebook della società o contattando direttamente l’Ufficio Provinciale di Catania di Via Matteo Renato Imbriani 164.