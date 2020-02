Max Supermercati apre 5 punti vendita a Messina

Grandi novità a Messina per gli amanti della spesa di qualità, conveniente e sotto casa: dall’11 febbraio cinque nuovi supermercati Max sono presenti in città e dintorni, facendo salire a oltre 40 il numero di punti vendita appartenenti all’insegna siciliana.

Via San Martino 411, Via San Giovanni Bosco 47, Nuova Panoramica dello Stretto 1416, Via Nazionale 121 a Santa Margherita e via D’Anfuso 101: sono questi gli indirizzi che dall’11 febbraio rappresentano per i messinesi dei punti di riferimento per fare una spesa piacevole, tutta con prodotti freschi, marchi di qualità, prezzi competitivi e, soprattutto, comoda e vicina. In particolare, il supermercato di via D’Anfuso è un’assoluta novità per chi abita in zona e che adesso può contare su una spesa a pochi passi da casa.

Non solo: l’altra grande, imperdibile novità è l’arrivo di Carta Mizzica, la fidelity card che riserva dei vantaggi imperdibili a tutti i titolari, con promozioni dedicate in volantino, sconti personalizzati, buoni spesa e coupon e raccolte punti in collaborazione con grandi marchi. Inoltre, a tutti i clienti che fino al 22 febbraio chiederanno Carta Mizzica registrandosi su www.mondomizzica.it/, verrà applicato un esclusivo sconto del 10% sulla prima spesa effettuata, su un unico scontrino, presso i cinque nuovi punti vendita.

Le aperture, avvenute l’11 febbraio, sono state un momento di gioia per tutti i clienti, con intrattenimento per i più piccoli e alcuni omaggi a tema, come la shopper personalizzata Mizzica.

Dopo la recente apertura a Tortorici (ME), il marchio Max continua così la sua espansione in Sicilia, raccontando una storia fatta da qualità, convenienza e soprattutto, vicinanza: il contatto diretto con il cliente, il risparmio all’insegna della qualità e la comodità dei punti vendita, rappresentano infatti i fiori all’occhiello del marchio. I supermercati Max sono infatti un luogo dove i clienti possono sentirsi a casa, con il vantaggio di avere sempre a disposizione prodotti delle migliori marche a un prezzo contenuto. Una menzione speciale per l’attenzione alla freschezza: dal reparto ortofrutta, con una vasta selezione di prodotti locali, fino alla macelleria, sempre da filiera corta, controllata e garantita.