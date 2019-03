Mercato immobiliare in Sicilia: nel 2018 mattone in calo, bene gli affitti

Si abbassano i prezzi delle case in quasi tutte le province della Sicilia, tengono bene invece gli affitti: è quanto emerge dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, che ha preso in considerazione i dati relativi al quarto trimestre del 2018.

Per affittare un monolocale di 50 metri quadri a Catania sono necessari poco meno di 370 euro, il 3,8% in più rispetto a fine 2017. La città etnea, sede dell’Università più antica dell’Isola, è la più cara della Regione in quanto a locazioni (7,35 euro/mq). Al secondo posto si piazza a sorpresa Siracusa (6,87 euro/mq), che in un anno ha visto crescere i valori del 9,9%: solo Ragusa, con il +10,6%, ha avuto un incremento maggiore. Terza invece Palermo (6,67 euro/mq), nonostante il calo dello 0,2% su base annua. Insieme a Messina (-5,2%) e Agrigento (-4,6%), il Capoluogo di Regione è una delle tre città siciliane in cui i prezzi degli affitti sono diminuiti rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda le vendite, nel 2018 si registra un calo in quasi tutta la regione. Unica eccezione Siracusa, dove il mercato è rimasto sostanzialmente stabile (+0,1% su base annua, +0,3% nel quarto trimestre). La città più cara è Palermo: comprare una casa costa 1.414 euro al metro quadro, il 2,3% in meno rispetto a dicembre 2017. Medaglia d’argento per Catania, con un costo medio al metro quadrato di 1.342 euro: il mercato etneo ha subìto una flessione del 3,9% in dodici mesi e dell’1,7% tra settembre e dicembre.

Ancora più evidente il calo di Ragusa: al netto aumento dei canoni di locazione fa da contraltare la diminuzione dei prezzi di vendita, che in un anno sono scesi del 7,6%. Andamento simile a Caltanissetta, che con un -7,2% è la città siciliana in cui il mattone costa meno: il prezzo al metro quadro è di 843 euro, poco più della metà di quanto si spende a Palermo.