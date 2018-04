Mercoledì 2 maggio "Buono a Sapersi" arriva a Catania

MARCO VALERIO DEL GROSSO, agronomo, illustrerà le varietà e le caratteristiche delle nespole, mostrando le differenze con gli altri frutti da albero.

SARA CORDARA, nutrizionista, ne descriverà proprietà e benefici, indicando le preparazioni più salutari.

La Dottoressa ANTONELLA BIROLI, fisiatra all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, motiverà la relazione tra i sali minerali contenuti nella nespole e la rigidità articolare, soffermandosi sulle cause e sulle cure di questa patologia.

VETULIO BONDI, maestro gelatiere, mostrerà come farcire le nespole con il gelato. Gli farà eco la maestra di cucina CRISTINA LUNARDINI, che, invece, proporrà una tarte tatin, ovvero una torta alle nespole.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato IVAN BACCHI, tra i nespoleti siciliani di Calatabiano (CT), per scoprire in quanti modi possono essere usate le nespole in cucina.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dal Mercato “Santa Scolastica” di Bari.