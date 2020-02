In arrivo oltre duecento assunzioni all'aeroporto di Catania

Sono in programma 234 assunzioni alla Sac Service, società di gestione dell'aeroporto di Catania. Per la Uil Trasporti è qualcosa in più di una buona notizia. "Esattamente un anno fa ci eravamo impegnati a fianco di ragazze e ragazzi che avevano perso ogni speranza di un qualunque rapporto di lavoro con quella azienda. Oggi, abbiamo vinto una scommessa a dispetto di chi ironizzava su questa battaglia additandoci come il sindacato dei precari”.

Lo affermano il segretario generale della Uil Trasporti Catania-Ragusa-Siracusa, Salvo Bonaventura, e il componente della Segreteria territoriale UilT, Antonio Oranges. “In un momento così difficile per il mondo del lavoro, caratterizzato dalle migrazioni forzate di tanti giovani dalla nostra terra, siamo assolutamente orgogliosi del percorso realizzato sin qui - aggiungono - e di avere sottoscritto un accordo grazie al quale quei rapporti di lavoro stagionali saranno trasformati a tempo indeterminato già dal prossimo primo marzo”.