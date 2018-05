Fud Bottega Sicula, 58 nuove assunzioni: Catania, Palermo e Milano

Una storia di successo che continua a crescere grazie soprattutto al contributo inestimabile di collaboratori, manager e produttori di Fud, vero valore aggiunto di uno degli esperimenti gastronomici di maggior successo nel nostro paese.

Fud Bottega Sicula conta oggi più di 130 tra collaboratori e dipendenti, tutti riuniti sotto il giocoso nome di “Fud pipol”. Una rete basata sull'importanza delle persone e delle competenze, incentrata sulla cura, il rispetto e la valorizzazione del personale in cui il fattore umano fa la differenza. Un gruppo che si amplia e cresce ancora di più grazie alle nuove aperture e alla fortuna del format.

Si apre oggi la selezione per altri 58 collaboratori, tra personale di sala e cucina, cuochi e area marketing che verranno assunti nelle prossime settimane tra Catania, Palermo e Milano.

Una gestione innovativa e attenta quella che Andrea Graziano, ha per le persone e che parte già dalla fase di selezione: “Quando due anni fa abbiamo iniziato a selezionare il personale per la nuova apertura di Palermo non ci aspettavamo una risposta così imponente da parte della città – racconta l'ideatore di Fud Bottega Sicula- abbiamo visionato oltre 3000 curricula diventando un vero e proprio caso virale con “50xFud” un progetto che abbiamo creato in occasione dell’apertura del nuovo punto vendita e che ha trasformato la tradizionale ricerca di personale in un video virale con oltre 800 mila visualizzazioni Fb.”

Sono i “FUD Pipol” che hanno fatto la differenza e costruito il successo del format, persone che hanno sposato il progetto e la filosofia di Fud con entusiasmo e passione, selezionati non tanto in base alle loro esperienze pregresse ma rispetto alle capacità relazionali e alla loro sensibilità. Uno degli obiettivi della selezione delle risorse è anche quello di integrare culture ed estrazioni differenti includendo anche persone con percorsi difficili come rifugiati politici ed ex-detenuti.

“Investire grandi energie nella formazione del personale è una scelta aziendale lungimirante - continua l’imprenditore - attraverso un processo di aggiornamento continuo formiamo figure professionali preparate e versatili. Ai ragazzi che lavorano con noi diamo la possibilità di migliorare le proprie competenze nei più svariati campi della ristorazione ma anche di frequentare corsi di lingua, di gestione aziendale, di comunicazione e social media strategy. Adesso ci aspetta un grande lavoro per selezionare i prossimi 58 Fud Pipol!”

Fud Bottega Sicula ricerca:

35 persone a Milano (15 in cucina e 20 in sala)

12 persone a Catania (10 in sala, 2 in cucina)

1 persona a Catania (Responsabile Social Media Marketing)

10 a Palermo (2 in cucina e 8 in sala)

E’ possibile inviare la propria candidatura dall’area ‘Lavora con Noi’ del sito: www.fud.it e accedere alla selezione compilando la scheda anagrafica e il test attitudinale.