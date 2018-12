Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Recruiting Day Bricoman – Martedì 4 dicembre 2018 | Università degli studi di Catania Durante la mattinata l’azienda si presenterà agli studenti attraverso degli interventi mirati dell’amministratore delegato, dei direttori di negozio, dei capi settore e degli allievi capo settore. La mattinata sarà intervallata dal Live Game, gioco in modalità Trivia, offerto da glickon, azienda milanese in ambito HR tech, in cui i partecipanti all’evento potranno sfidarsi sulla base delle conoscenze acquisite durante gli speech precedenti. Il pomeriggio sarà dedicato a brevi colloqui conoscitivi per coloro che saranno preselezionati.