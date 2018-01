RyanAir, nuove selezioni a Catania per assistenti di volo

Crewlink, partner ufficiale di Ryanair per la selezione di assistenti di volo in tutta Europa, ha annunciato questa mattina un nuovo e vasto programma di assunzioni previsto per la primavera 2018. I nuovi ruoli per assistenti di volo, si legge nella nota inviata dalla società, "offrono concrete opportunità di carriera per consentire ai membri dell'equipaggio più ambiziosi di progredire all'interno della società Ryanair mentre viaggiano fra le mete più ambite d'Europa, scoprono nuove culture nei giorni liberi e conoscono ogni giorno persone interessanti, fornendo ai nostri clienti un'eccellente esperienza di viaggio". Le selezioni inizieranno a Catania il prossimo 22 febbraio 2018.

La posizione a tempo indeterminato prevede uno stipendio base "altamente competitivo oltre a un generoso assegno per i nuovi dipendenti e un nuovo premio di produttività destinato ai membri dello staff che eccellono in questo ruolo così frenetico, divertente e stimolante", scrive Crewlink. Grazie al servizio si avrà diritto, tra le altre cose, ad un contratto della durata di tre anni garantita al completamento del corso di formazione e ad un pacchetto che comprende anche un "assegno per i nuovi dipendenti da € 1.200". Ma non solo. "Viaggi illimitati per i dipendenti a tariffe scontat, turni flessibili con 5 giorni di servizio seguiti da 3 giorni di riposo, la possibilità di scoprire nuove culture e città insieme ai tuoi colleghi nei giorni liberi".

Per partecipare a una giornata di reclutamento, gli interessati devono inviare la propria candidatura tramite il sito Web: http://www.crewlink.ie Informazioni su Crewlink: Crewlink si occupa della selezione, formazione e assunzione di assistenti di volo per il settore del trasporto aereo e al momento oltre 5.000 membri d'equipaggio stanno già lavorando sui voli Ryanair.