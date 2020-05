L’Accademia è vita - Digital Open day dal 3 al 5 giugno 2020

L’Accademia di Belle Arti di Catania organizza delle giornate di open day promosse dai corsi di Triennio e Biennio che avviano l’offerta formativa dei corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) e Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL); con il D.M. n.14 del 9 gennaio 2018 del Ministero dell’Università e della Ricerca i Bienni diventano ordinamentali, assumendo la specifica codifica di DASL (Diploma Accademico di Secondo Livello), rilasciando titoli equipollenti alle lauree universitarie, avendo un valore legale equiparato ai titoli universitari per i concorsi pubblici.

L’Accademia di Belle Arti di Catania è stata fondata il 17 dicembre del 1967, attivando il primo anno accademico nel 1968–1969, oltre cinquant'anni di formazione artistica e culturale nel territorio etneo, offre un (Primo e Secondo ciclo) di studi quinquennale (3+2), grazie ai ventiquattro corsi tra Triennio (DAPL) e Biennio (DASL) dei dipartimenti di Arti visive, Progettazione e arti applicate e Comunicazione e didattica dell'arte. Dall’anno accademico 2020/2021 l’offerta formativa di primo livello si rinnova con l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, progettuali e l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

Presso la piattaforma Microsoft Teams dal 3 al 5 giugno 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 con la partecipazione del Direttore didattico prof. Vincenzo Tromba, i docenti delle discipline dei piani di studi (Triennio e Biennio), insieme ai cultori della materia, studenti in corso, ex studenti, rappresentanti della Consulta degli studenti, segreteria didattica e personale amministrativo, saranno presentati i corsi di primo e secondo livello. Le giornate sono dedicate all’approfondimento sull’offerta formativa, sull’organizzazione dei corsi, alla scoperta della vita culturale del mondo accademico dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), sulle pari opportunità per gli studenti con disabilità e/o DSA e sui possibili sbocchi lavorativi nel mondo della professione e della formazione in Italia e all’estero.

Durante le tre giornate sarà disponibile il team Faq_Open Day gestito dalla Consulta degli studenti per informazioni sul diritto allo studio, Borsa Ersu, mobilità Erasmus e informazioni sul vivere accademico. L’Accademia di Belle Arti di Catania garantisce pari opportunità a chi ha una disabilità e/o un Disturbo Specifico dell’Apprendimento: segnala le tue esigenze alla dott.ssa Stefania Scaffidi cinap1@unict.it.

Per poter partecipare agli open day gli interessati devono registrarsi online compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/QsLS6AWHX4N5nRxZ8. Successivamente verrà creato l’account per l’accesso alla piattaforma Microsoft Teams, spedito dall’Istituzione alla mail di registrazione.

È necessario effettuare la prenotazione entro il 30 maggio 2020 ore 12.00. Per eventuali informazioni comunicazione@abacatania.it consulta@abacatania.it. Social. Instagram (@abacatania); Facebook (@abacatania).

Calendario delle tre giornate di Digital Open Day 3—5 giugno 2020

Mercoledì 03 giugno 2020

ore 15.30—18.30

Dipartimento arti visive Codice Teams

Pittura 178z0pc

Nuovi linguaggi della pittura dpw4xe7

Scultura 3s9pwoy

Decorazione design arte e ambiente itui0a6

Decorazione product design sk6sxyk

Grafica-illustrazione ef5hrkt

Giovedì 04 giugno 2020

ore 15.30—18.30

Dipartimento di progettazione e arti applicate

Scenografia teatro, cinema e televisione 8tthy4v

Design della comunicazione visiva 8s25r43

Fashion Design w0c8m6s

Fotografia 4lqh985

Interior Design (biennio) jld7vlr

Arti tecnologiche hay4emm

Venerdì 05 giugno 2020

ore 15.30—18.30

Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 9f4bejw

3—5 giugno 2020

ore 14.30—18.30

Faq Aba Catania (Consulta degli Studenti) 7abaifg

Sportello Cinap (disabilità e/o DSA, i familiari o i docenti) rdff774