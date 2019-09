Riparte Progetto Giovani 4.0: borse di studio per imparare l’inglese fino a 1.800 euro

Conoscere l’inglese oggi non basta: è importante dimostrare le proprie competenze linguistiche con una certificazione riconosciuta, un’aggiunta al percorso formativo che può risultare fondamentale in ambito scolastico, universitario e lavorativo.

Progetto Giovani mette a disposizione borse di studio per svolgere un percorso di formazione finalizzato ad ottenere i seguenti livelli di certificazione linguistica:

• B2 – First Certificate in English (FCE) - certifica una competenza d’inglese scritto e parlato sufficiente per lavorare o studiare in un ambiente anglofono.

• C1 – Certificate in Advanced English (CAE) - certifica una competenza standard dell’inglese richiesta ad imprenditori, professionisti o studenti diplomati. E’ riconosciuta da oltre 3.000 università, college, centri d’impiego e dipartimenti di governo nel mondo.

• C2 - Certificate of Proficiency in English (CPE) - dimostra che padroneggi la lingua inglese e che la usi fluentemente per ricerche complesse e in ambito accademico e professionale. Si tratta del livello più alto degli esami Cambridge Assessment English.

Durante la prima finestra del bando, la scuola d’inglese JM English ha già supportato oltre 200 giovani siciliani per la presentazione della domanda e la richiesta del contributo. Anche per questa nuova finestra, JM English mette a disposizione il servizio di consulenza gratuito per aiutare gli interessati ad individuare il percorso formativo più adatto al proprio livello e l’obiettivo desiderato e predisporre i materiali per la domanda.

La scuola JM English, presente a Catania in Piazza Cavour 14, organizza corsi di inglese per tutti i livelli, individuali e collettivi, e corsi di preparazione ai vari esami di certificazione: IELTS, Cambridge, Trinity, Bulats e Toles. JM English è centro di preparazione riconosciuto da Cambridge. Nelle scuole si svolgono sessioni di esami per il conseguimento delle certificazioni KET, PET, FCE, CAE, CPE.

Oltre 40 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua inglese grazie ai quali è stato sviluppato un metodo innovativo basato sull’apprendimento naturale, aiutando i corsisti a superare la paura di commettere errori per comunicare in modo diretto e immediato. Docenti madrelingua, selezionati tra i migliori sul campo, che supportano ogni studente nel raggiungere il proprio obiettivo linguistico, motivandolo e invitandolo sempre a mettersi alla prova.

C’è tempo fino al 8 novembre per richiedere la Borsa di studio. Per maggiori informazioni sul bando e per scoprire come richiedere la borsa di studio clicca qui o chiama il numero 095 883 8287.