Reddito di cittadinanza: favorevole il 56% dei siciliani, ma per uno su due è assistenzialismo

Il 56% dei siciliani vede con favore l’introduzione del reddito di cittadinanza, la misura di sostegno voluta dal governo nazionale per chi è senza lavoro e vive sotto la soglia di povertà; il 35% si dichiara invece contrario. E' quanto emerge dal sondaggio condotto in Sicilia dall’Istituto Demopolis per il gruppo editoriale Citynews.

Se il 53% ritiene che il reddito di cittadinanza, voluto dal Movimento 5 Stelle, rappresenterà effettivamente un aiuto concreto per chi vive in condizioni di disagio economico, incentivando in parte il potere d’acquisto delle famiglie; una percentuale significativa del 48% teme però che il reddito di cittadinanza possa rivelarsi una ennesima forma di assistenzialismo, soprattutto a causa della scarsa efficienza dimostrata dai centri regionali per l’impiego negli ultimi anni.

Cresce all’82% la percentuali di quanti si dichiarano favorevoli alla proposta di aumento delle pensioni minime: più di 8 intervistati su 10, giovani compresi. Secondo i dati del sondaggio condotto online dall’Istituto Demopolis - fra i lettori delle testate PalermoToday, CataniaToday e Agrigento Notizie - negli ultimi 5 anni, nella percezione del 51% degli intervistati, è peggiorata la condizione economica delle famiglie; il 42% non registra variazioni. E in una condizione di marcata vulnerabilità economica, spiegano i ricercatori di Demopolis, rischiano di crescere anche gli egoismi e la concorrenza dei bisogni.