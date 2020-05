F.lli Sciuto: specialità catanesi crude e cotte, tutte in un'unica macelleria

Se pensi che una macelleria venda solo carne, non hai ancora conosciuto i F.lli Sciuto. Le hanno tutte: macelleria, salumeria, gastronomia, braceria, e anche servizio catering. Trovi il meglio di ciò che puoi desiderare.

Macellai da più di tre generazioni, i F.lli Sciuto hanno rivoluzionato il concetto stesso di macelleria, associandolo alla cucina e perfezionando così una linea di gastronomia creativa.

Ogni giorno è possibile scegliere tra una vasta esposizione di carni, per una preparazione a vista o piatti gustosi già pronti! Da cruda a cotta in un attimo, con la certezza di godere di una qualità fuori dal comune, per ogni palato. In tutte le taglie e in tutte le forme – dalle polpette alle salsicce, dalle fettine ai preparati, dal maiale al cavallo. E poi salumi e formaggi pregiati e selezionatissimi.

Venire dai F.lli Sciuto è un viaggio tra i sapori, un’esperienza che vi lascerà “l’interrogativo di come faccia una semplice polpetta ripiena di formaggio e pistacchio, a spedirvi dritti dritti in Paradiso!”

Tutti i prodotti possono essere acquistati online su www.fratellisciuto.it oppure ordinarli chiamando allo 095 6171366. La consegna a domicilio è gratuita! La macelleria, salumeria, gastronomia F.lli Sciuto si trova in Via Padova 76 - Ang. Via Napoli, Catania.