Da ottobre la Coca Cola lascerà Catania, via ai 151 licenziamenti

"Preferiamo fare investimenti nell'impianto di Tirana. Depotenzieremo al massimo l'impianto di Catania e amplieremo l'impianto in Albania. Tutto scatterà ad ottobre, da quando aumenteremo i prezzi e crolleranno i fatturati dei 12 mesi successivi. Il grosso del taglio delle persone verrà fatto da novembre fino ad aprile maggio". Lo ha detto, parlando con i giornalisti a Catania a margine della visita di una delegazione dei Giovani di Forza Italia, l'amministratore delegato Luca Busi, alla guida della Sibeg, azienda che imbottiglia le bevande a marchio Coca-Cola. Nei giorni scorsi ha annunciato, a causa della plastic tax e della sugar tax, di voler licenziare dipendenti ed investire non più a Catania ma nell'impianto che ha già a Tirana, in Albania.

"Queste sono tasse per fare cassa - ha aggiunto - senza pensare alla salute dei nostri consumatori e senza pensare all'ambiente, sono tasse solo per distruggere il settore. Sono insostenibili. La Sibeg sarà costretta ad aumentare i pezzi al consumo del 20 per cento e di conseguenza saremo costretti a perdere fatturato. La nostra valutazione di perdita di fatturato é del 27 per cento in un anno. Per sopravvivere saremo costretti a salutare 151 persone". "Avevamo due investimenti importanti - ha osservato - da fare sull'impianto di Catania nei prossimi tre anni, quindi nuovi posti di lavoro per la città e li faremo nel nostro impianto di Tirana, in un territorio 'amico'. Le due linee in Albania producevano sia per la Sicilia sia per quel Paese, quindi abbiamo la flessibilità per mettere in uno dei due impianti".