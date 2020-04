In Sicilia, il Gruppo Santamaria Spa propone le prime agevolazioni

Il Gruppo Santamaria Spa società specializzata nei finanziamenti Agevolati in Sicilia, in questo periodo ha messo in campo iniziative per contribuire alle necessità economiche delle famiglie siciliane. La società propone prestiti con tasso ridotto per le seguenti categorie: Pensionati INPS, Dipendenti della Pubblica Amministrazione, Dipendenti Statali e Militari.

In particolare, coloro che ne faranno richiesta, entro il 31 maggio 2020, potranno ottenere prestiti personali con cessione del quinto fino a 75 mila euro, rimborsabili in un periodo massimo di 120 mesi, con pochi interessi. La richiesta di questi finanziamenti, è possibile in modalità semplificata da remoto attraverso i canali digitali dell’azienda cliccando qui senza necessità di recarsi personalmente in filiale, oppure tramite il Contact Center 800-821289

Note di trasparanza al sito.

