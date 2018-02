UNA SCUOLA, MILLE OPPORTUNITA’ OPEN DAY 10 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Aviazione, meteorologia, controllo del traffico aeroportuale e molto altro ancora. L’istituto tecnico aeronautico A. Ferrarin di Catania offre una formazione completa e spendibile in tutti i contesti lavorativi, aeronautici e non, grazie all’unione fra la teoria e la pratica: prima con le materie di indirizzo tecnico-scientifico proprie di un istituto aeronautico, poi con le attività curricolari ed extracurricolari. L’istituto, infatti, tenendo conto della continua evoluzione del mercato del lavoro, prepara i giovani a utilizzare le competenze acquisite in contesti sempre nuovi. Una passione quindi, quella per l’aviazione, connessa a diversi sbocchi lavorativi. A provarlo sono i dati raccolti dall’istituto: circa il 40% degli studenti, a meno di un anno dal diploma, riesce a inserirsi nel mondo del lavoro. Il 29% in altri contesti, mentre l’11% proprio nel settore aeronautico. Un buon 25% invece decide di proseguire con gli studi universitari.



Un fiore all’occhiello l’attività aeroscolastica, che inizia alla fine del quarto anno e prosegue per tutto il quinto, permettendo agli allievi di conseguire il brevetto da pilota ancor prima del diploma di maturità: prima con lo studio della “Navigazione aerea”, poi con la pratica di pilotaggio che prevede 45 ore di volo all’Aero Club di Catania dove, a fianco di istruttori professionisti, è possibile imparare a pilotare un aereo fino a quando non si è pronti a “spiccare il volo” da solisti. E poi ancora, i laboratori specifici: da quello di informatica per il conseguimento della Patente Europea, a quelli linguistici per le certificazioni PET B1, FCE B2, inglese PON e inglese tecnico, oggi particolarmente richiesto in ambito lavorativo aeronautico. Il Ferrarin, inoltre, propone corsi che mirano a rafforzare le conoscenze acquisite con lo studio delle materie di indirizzo, come quello di "Robotica in avionica", per conoscere la progettazione dei sistemi elettronici di un aeromobile e il corso "Basico teorico pratico di droni", riservato agli studenti del terzo anno, per apprendere tutti i segreti della meccanica dei velivoli radiocomandati fino al conseguimento dell’attestato di pilotaggio droni. Particolare attenzione anche alle visite didattiche, stage, scambi culturali e percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti del quarto anno in collaborazione con importanti strutture pubbliche e private come Sac, Enav, Forze armate e Università degli Studi di Catania. Tanti i particolari da scoprire. L’occasione per conoscere l’offerta formativa è visitare la scuola. Già archiviati i precedenti Open Day, 13, 20 e 27 gennaio e 3 febbraio, adesso si guarda all’ultimo appuntamento, quello di sabato 10 febbraio, che permetterà ancora una volta agli studenti di terza media di immergersi nel mondo aeronautico dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. «La scelta dell’istituto superiore è un momento molto importante. Un istituto tecnico aeronautico si propone come scelta ideale nell’attuale contesto economico e lavorativo», afferma Giuseppe Finocchiaro, dirigente scolastico dell’istituto tecnico aeronautico A. Ferrarin. «A differenza dell’istruzione liceale, il nostro percorso di studi avvia i giovani, già in giovanissima età, al mondo del lavoro». Numerosi i gruppi organizzati che hanno già visitato l’istituto in via Galermo, 172. Forte l’entusiamo dei ragazzi che hanno avuto modo di fare un “giro guidato” tra aule e laboratori, tra cui il simulatore di volo ALSIM ALX 500 di ultima generazione, i cui modelli ad ala fissa SEP (Single Engine Piston) e METP (Multi Engine TurboProp) sono stati qualificati dall’Enac per fini di addestramento professionale.