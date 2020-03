Per le imprese in smart working voucher di 8 mila euro a fondo perduto

Ottomila euro a fondo perduto per le piccole e medie imprese che investono su telelavoro, smart working e benessere dei propri dipendenti, per stimolare produttività e qualità del luogo di lavoro. Si tratta di un voucher finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Horizon 2020 grazie al progetto INNovaSouth, atto a incentivare le aziende che mostrano una visione attenta al benessere dei propri collaboratori. Il progetto, che vede capofila Jo Consulting, partner del cluster siciliano di respiro internazionale specializzato in digital transformation Jo Group, è indirizzato alle aziende della Sicilia e della Tessaglia (Grecia) che si candideranno, aderendo semplicemente alla piattaforma online aperta, salvo proroghe, dal 16 marzo al 3 giugno. Per candidarsi a ottenere il voucher, le imprese interessate dovranno presentare un progetto che esprima la loro visione valoriale e i loro piccoli o grandi investimenti finalizzati al benessere dei collaboratori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per candidarsi con maggiore probabilità di successo, potranno prendere spunto scaricando gratuitamente il manuale online di modelli innovativi per il posto di lavoro: una sorta di set di buone pratiche, tra i quali “team building”, “smart working” e “job rotation”, offerto in inglese, italiano e greco. Rientrano, ad esempio, nello spirito del progetto, l’acquisto di software gestionali o attrezzature atti a favorire il telelavoro, corsi di formazione per i collaboratori, spese per arredare una sala relax, ma anche l’acquisto di gift card per i dipendenti o altri investimenti per l’innovazione: aspetti di “microwelfare aziendale” grazie ai quali a un maggiore benessere dei dipendenti, soprattutto in momenti di tensione come quelli cui costringe la pandemia del Coronavirus, corrisponderà un aumento di serenità e produttività del quale beneficerà tutta l’azienda. Sarà Jo Consulting, in qualità di promotore e capofila del progetto, a fornire tutte le informazioni in modo semplice, veloce e trasparente. Un’ottima opportunità per tutte le aziende che, sfruttando il contributo a fondo perduto, possono implementare modelli organizzativi più innovativi per una migliore gestione delle risorse umane e per una modernizzazione dei luoghi di lavoro, a maggior ragione adesso con la crisi in atto.