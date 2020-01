Festival Internazionale Vulcanto 2020

Vulcanto. Il festival “Vulcanto” è chiaramente dedicato all'Arte della Musica. In essa il Canto vocale o solista strumentale con i suoi timbri, le sue espressioni dinamiche e le parole fuse all'armonia, rappresenta un linguaggio universale che unisce le anime dei popoli, convergendole verso il significato nobile dell' Arte , forza capace di cambiare il nostro umore e la nostra quotidianità, fino addirittura a far evolvere il nostro modo di vedere le cose, il mondo e le persone, facendoci sentire più vicini gli uni agli altri.

Da queste considerazioni reali e oggettive deriva un potenziale di riflessioni importante e una domanda si impone su tutte: possono queste emozioni essere così potenti da risultare l' innesco per una ancor più nobile causa? Possono, cioè, con efficacia avere un'utilità sociale? La risposta che noi dell'organizzazione ci siamo dati è Si! Decisamente Si! In fondo Vulcanto nasce alle pendici dell'Etna, dalla riflessione sulla forza della natura e sulla naturale forza dell'Arte e della Musica.

"Vulcanto" è rivolto a tutti gli Artisti dell'ambito musicale (siano essi singoli, duo, band o musicisti solisti) che vogliano esibirsi sia con brani editi che inediti, provando a mettere in luce i talenti e fornendo loro un palco su cui esibirsi dal vivo con orchestrali professionisti. In pratica rendere vero un sogno che ogni musicista o cantante, che aspira a diventare un “emozionatore” desidera ardentemente.

Il Festival coinvolge tutte le scuole musicali del territorio nazionale, gli enti pubblici e privati allo scopo di dare la possibilità di contribuire, anche attraverso il linguaggio musicale, all'impegno quotidiano contro le malattie genetiche rare, promosso dalla fondazione Telethon, che da oltre vent'anni rappresenta una delle più serie, trasparenti ed efficaci organizzazioni mondiali per la scoperta scientifica; è per questo motivo Vulcanto devolverà parte consistente e documentata del ricavato, raccolto attraverso le quote d'iscrizione e dei contributi che chiunque vorrà offrire.