1 maggio a Catania: aperti alcuni musei e siti archeologici

In occasione della Festa del 1 maggio, così come già accaduto per il 25 Aprile, a Catania resteranno aperti i seguenti musei e siti archeologici: Castello Ursino,ore 9,00 – 19,00. Palazzo della Cultura, ore 10,00 – 20,00. Museo Emilio Greco, ore 9,00 – 13,00. Museo Belliniano, ore 9,00 – 13,00. Chiesa Monumentale di S. Nicolò l’Arena, ore 9,00 – 13,00. Galleria Arte Moderna Ex Convento Santa Chiara ore 9,00 – 13,00. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.