'100 cene per Emergency'

#100cenE è l’iniziativa di #foodraising più diffusa sul territorio italiano, e anche quest'anno arriva a Catania per supportare il Programma Italia di EMERGENCY. Il 27 e il 28 Marzo A Putia dell'Ostello insieme al Gruppo Emergency Catania a incontrare il gusto della solidarietà. Il costo di ogni singola cena è di 15€ (di cui 5€ verranno destinati al Programma Italia di Emergency che offre cure gratuite a migranti, stranieri e italiani in difficoltà). Per maggiori info riguardo i menù vi invitiamo a consultare l'evento a questo link http://bit.ly/2D8tvqX La prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: 095 723 30 10o Whats App 392 9065026.