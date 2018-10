100 PIAZZE PER DIFFERENZIARE CATANIA 21 OTTOBRE. I rifiuti sono materiali dall'alto valore; il 21 ottobre differenziali e portali all'eco stazione di Legambiente per barattarli con prodotti agroalimentari. Con l'iniziativa il progetto "Sicilia Munnizza Free" mira a trasformare le maggiori piazze siciliane in ecostazioni con giornate dedicate alla raccolta differenziata di qualità,laboratori e dibattiti sul tema. Sarà una giornata di animazione con laboratori di riciclo e riuso e di informazione e sensibilizzazione per le famiglie e i cittadini sulla necessità di fare una raccolta differenziata di qualità, riducendo a monte i costi della selezione e massimizzando il valore economico del rifiuto conferito nelle piattaforme di recupero.

Dove? In Piazza Verga 40 - Mercato del Contadino Campagna Amica. Quando? Il 21 ottobre dalle ore 8:30 alle 13:00 troverai i volontari di Legambiente per parlare di raccolta differenziata di qualità e sostenibilità ambientale. Come funziona? I cittadini che lo vorranno potranno conferire i propri rifiuti correttamente separati ENTRO ORE 13.00, in cambio di ecopunti da spendere in cambio di generi di prima necessità provenienti dalla filiera corta e generalmente fuori dalla grande distribuzione. Cosa puoi barattare: imballaggi in carta, cartone, plastica, vetro, metalli (alluminio ed acciaio), umido. Come vengono assegnati i punti: In base al peso dei rifiuti conferiti verranno corrisposti degli ecopunti equivalenti secondo una tabella di valorizzazione. Tutto ciò che non sarà ritenuto conforme verrà scartato dai volontari. Raggiunto l'ammontare di 40 punti sarà assegnato un buono valore che sarà possibile barattare con prodotti agroalimentari.