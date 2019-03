Expo Vintage è un evento fieristico dedicato alla storia, alla cultura, al passato che torna di moda. Un salto con la memoria agli stili, il design, gli usi ed i costumi di un’intera epoca che hanno lasciato indelebili ricordi nella memoria. Un imperdibile appuntamento con l’antiquariato, le antichità, la musica, l’arte, gli accessori, l’abbigliamento, i videogames e tanto altro. Espositori, appassionati, semplici collezionisti di rarità e pezzi storici si incontreranno in una tre giorni ricca di appuntamenti collaterali come: abiti e make up vintage dagli anni 30 in poi, area ludica con videogames che hanno fatto la storia, esposizione di auto e moto vintage e mostre fotografiche a tema che illustreranno con degli scatti unici alcuni dettagli ed immagini di un epoca lontana, ma mai dimenticata. ➤ Per info e partecipazione: ✆ 3396261555 ✉ info@justevents.it JustEvents Produzione Eventi.