Pigiama party - Taurè La casa nel bosco

Il nostro tocco di ROSSO per una serata tra amiche, ironica, sensuale, divertente e piccante per festeggiare insieme l'8 Marzo. TAURË la Casa nel Bosco organizza a Caldera: WOMEN'S DAY. Una giornata dedicata alle Donne e per le Donne.

CHI E' LA VALIGIA ROSSA: LaVR è stata la prima azienda che ha sentito la necessità di avvicinare l'erotismo e la sessualità alle donne, e dopo questo primo tragitto continua a essere leader e pioniera in consulenza e vendita di prodotti erotici attraverso riunioni a domicilio. Promuoviamo la conoscenza della sessualità nelle varie fasi fisiologiche della vita, e il diritto a vivere il proprio piacere senza sensi di colpa. Offriamo alle donne un luogo di dialogo dove parlare di un argomento di cui nessuno parla: la sessualità. Lo facciamo con ironia come se fosse un gioco. Se ancora non ne ho avuto l'opportunità di conoscerci questo evento è l'occasione giusta. Partecipando si avrà la possibilità di confrontarsi singolarmente con la consulente LaVR, esponendo le proprie domande o manifestando i propri desideri. Francesca Cutrupi esperta in Educazione Sessuale e consulente della Valigia Rossa (Calabria e Sicilia). Ceniamo in una baita in mezzo al bosco sopra un cratere al caldo del camino acceso, fuori la natura pura e fredda del nostro parco naturale. Una atmosfera informale di casa, tra persone che vogliono passare una serata diversa e fare conoscenza lasciando fuori lo stress e il chiasso. Solo pochi invitati e tanto cibo.

Un PIC-NIC in Baita.. naturalmente vi aspettiamo con i PIGIAMI più DIVERTENTI per mettervi comode davanti al camino. Proietteremo su un grande schermo un film scelto da voi tra varie proposte. Tra cui: FRIDA - PRETTY WOMAN - DONNE SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI - THELMA E LOUISE - THE HELP - MAMMA MIA - IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE.

Prima di cena, per chi fosse interessata ci sarà la partecipazione di Francesca Reggio consulente La Valigia Rossa ed esperta in Educazione Sessuale. Il sito: www.lavr.it. I contatti della Consulente de La Valigia Rossa. Mail: chicca_reggiocalabria@lavaligiarossa.it. Tel: 342.0288067. La CENA sarà a buffet con prodotti BIOLOGICI e di stagione, vegetariano e naturale al 100%.

CALDERA SI TROVA. Siamo sulla cima del cratere di Monte Difeso a circa 900 metri, immersi nel bosco, aria pura dove respirare e sentirsi uniti. Una occasione unica per stare insieme, mangiare sano e fare una piacevole esplorazione della zona di Monte Difeso. Per info e prenotazioni: TAURË la Casa nel Bosco, Serena - 340.5070511.