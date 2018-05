COMER SUD Mercedes-Benz presenta Nuova CLASSE A: sabato 12 Maggio ore 19

Nuova Classe A è molto più di un’auto: è la tua nuova assistente personale dove l’interazione tra uomo e macchina ha raggiunto dei livelli finora inimmaginabili.

Scoprila all’evento di presentazione il 12 Maggio dalle ore 19:00 presso lo showroom COMER SUD di Misterbianco in Viale del Commercio 1.

Una serata dedicata all’intelligenza artificiale che ti coinvolgerà con la sua tecnologia e realtà virtuale, che rispecchia l’animo di Classe A, la macchina più umana di sempre, puntando alla creazione di un’opera d’arte virtuale. Non una qualsiasi, ma proprio il tuo ritratto. Gli ospiti infatti la possibilità di creare la propria immagine registrandosi sul sito web www.justlikeyou.it o direttamente in concessionaria e ritirare la propria opera d’arte durante l’evento di sabato sera. Inoltre aperitivo ed intrattenimento live con lo spettacolare show musicale di uno degli artisti siciliani più amati Lello Analfino e la straordinaria presenza di un testimonial d’eccezione Francesco Monte.

Nuova Classe A, la straordinaria macchina che si rivoluziona.

A vent’anni dalla prima versione, Nuova Classe A ridefinisce il lusso in chiave moderna tra le compatte, rivoluziona il design interno diventando una partner giovane, moderna, intelligente. Classe A giunge alla quarta generazione, o meglio alla quarta rivoluzione di un concept che si è profondamente evoluto nel tempo, diventando sempre più accattivante, una guida sicura e brillante, una tecnologia di connessione multimediale che supera le gerarchie di gamma per offrire un’interfaccia del tutto innovativa tra uomo e macchina.

Grazie all’intelligenza artificiale del sistema MBUX (Mercedes-Benz User eXperience) diventa più tecnologica che mai. Basta attivarla con un semplice “Hey Mercedes!” e lei riconosce i tuoi comandi vocali, impara le tue abitudini e molto altro ancora.

Vieni a conoscerla il 12 maggio dalle ore 19:00 presso lo showroom COMER SUD di Misterbianco per un’esperienza tutt’altro che artificiale.

Nuova Classe A. Just like you.

Finalmente smetterai di parlare da solo in macchina.

Parola di Classe A.