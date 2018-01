Colapesce LIVE al Teatro Odeon

Mercoledi 24 Gennaio 2018, ore 21 al Teatro Odeon (Via Filippo Corridoni, Catania). AME 43a Stagione presenta: COLAPESCE in concerto - "Infedele Tour". Prodotto dallo stesso Colapesce insieme a Jacopo Incani - meglio noto come IOSONOUNCANE - e Mario Conte, "Infedele" rappresenta una vera e propria dichiarazioned'amore nei confronti della musica. Prevendite info 095 7225340 www.ctbox.it. Ingresso 15 € + d.p.