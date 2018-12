'A bridge to the past' - Ordi l'Alchimie - Dario Chillemi

A BRIDGE TO THE PAST. Sequenza Musicale Spazio Temporale. Ordi l'Alchimie, alias Dario Chillemi, eseguirà con la sua chitarra e il quartetto Musimatemagico un percorso a ritroso nella storia della musica, dalla musica Contemporanea alla Primitiva, passando per il Barocco, il Rinascimento e la musica etnica. Quartetto Musimatemagico: Ordi l’Alchimie chitarra, Jali Djabate kora, Fulvio Farkas tablas, Abramo Laye Sene afro percussion Special Guest Andrea Pennisi 'Lapsus', visuals. I brani fanno parte del cd “D(i)ario Chillemi – A Bridge to the Past”. Ingresso 10 euro. Ridotto studenti e disoccupati 5 euro. Sarà servito un rinfresco a cura dell'Ostello Agorà. Per info e prenotazioni telefonare al 3922020427. BIO. Ordi l'Alchimie, alias Dario Chillemi, è un musicista e ricercatore di Catania, in Sicilia. Ama la composizione e l'improvvisazione libera, giocando musica antica e musica di altri paesi. La musica che suona è unica e ha influenze provenienti da diversi stili: classico, jazz, etnico ... tutto in 6 corde.