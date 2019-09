A Catania il festival del cinema "Gold Elephant World"

Sono state svelate le date della IX edizione della kermesse catanese, in programma dal 31 marzo al 4 aprile 2020. Cinque giorni, dunque, e non più quattro come nelle passate edizioni, tra proiezioni, red carpet, ospiti ed eventi speciali. L’annuncio è stato dato ieri, lunedì 2 settembre, a Venezia lido, dove è in corso la 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica. Nell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, il fondatore e co-direttore artistico del Catania Film Fest, Cateno Piazza, insieme ai colleghi Emanuele Rauco e Laura Luchetti, e al presidente, Daniele Urciuolo, hanno svelato le date della IX edizione, ricca di novità. Il festival si articolerà in cinque giorni e sarà inaugurato da un evento speciale di apertura, martedì 31 marzo, al Teatro Metropolitan di Catania. Il regolamento del bando per i film in concorso, illustrato a Venezia, a breve verrà pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione .

“Festival, cineturismo e Film Commission: come creare opportunità per il territorio” è stato il titolo della conferenza che ha avuto, tra i relatori, anche Barbara Mirabella, Assessore alla Cultura del Comune di Catania, Giuseppe Ferraro, Capo di Gabinetto del Sindaco di Catania, e Davide Catalano, direttore artistico di “Corti in Cortile, il Cinema, in breve”. Catania dal 31 marzo al 4 aprile sarà la capitale italiana del cinema. Una città da sempre luogo ideale per le produzioni cinematografiche, manifesto del connubio tra territorio e cinema nell’ottica di uno sviluppo sempre più significativo di “cineturismo”. Nei prossimi giorni verranno rese note tutte le novità del Catania Film Fest - Gold Elephant World, IX edizione, in programma dal 31 marzo al 4 aprile 2020.