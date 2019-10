Presentazione del libro 'Populeconomy'

Martedì 22 ottobre, alle ore 16.30, presso il Monastero Benedettino di San Nicolò L'Arena a Catania, si terrà la presentazione del libro di Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, dal titolo: #POPULECONOMY. L'economia per le persone e non per le élites finanziarie. Il saggio, con prefazione di Matteo Salvini, partendo dal fenomeno della globalizzazione, analizza l'attuale situazione economica ponendo l'accento sulle distorsioni delle politiche fondate sull’austerity e sulle conseguenze negative, in Italia, del Job’s Act. Prenderanno parte all'evento: Paolo Capone, Segretario Generale UGL, Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana, Felice Giuffrè, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico Università di Catania, Carlo Buttaroni, Presidente di Tecnè. Modera Antonio Rapisarda, giornalista del quotidiano “Libero”.