L'Associazione Italia Liberty organizza, dal 16 novembre all’8 dicembre, "Novecento rendez-vous", prima edizione di una grande iniziativa nazionale che celebra il XX Secolo, attraversando gli stili che si sono succeduti e le architetture, mode ed eventi cui hanno dato vita. Il curatore, Andrea Speziali, ha scelto un percorso ideale che inizia dove il Liberty cede il passo all’Art Déco per proseguire fra Razionalismo, Simbolismo, Eclettismo, Futurismo fino ai ruggenti anni Sessanta e, in parte, anni Novanta e ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate in prestigiose residenze, mostre e workshop per consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo. Un riflettore particolare verrà acceso su uno stile e un personaggio. Questa prima edizione vede infatti una notevole concentrazione di attività con passeggiate alla scoperta e riscoperta dell’Art Déco perché proprio nel 2019 ricorre il centenario dalla realizzazione dei primi manufatti Déco. Vede inoltre al centro la figura e l’opera di Mario Mirko Vucetich, poliedrica figura di architetto e artista del ‘900. Un personaggio che, tra l’altro, ha portato il nome di Marostica nel mondo con la partita a scacchi con personaggi viventi che ideò, curò e realizzò nel 1955. Etna 'Ngeniousa, in occasione dell’evento organizzato dall’Associazione Italia Liberty “Novecento Rendez-Vous“, propone una serie di visite guidate su Catania e dintorni per approfondire il Novecento attraverso svariate discipline: protagoniste le città di Catania, Messina e Siracusa.

A Siracusa, nel cuore barocco di Ortigia, si mostreranno le trasformazioni, architettoniche e urbanistiche, avvenute nella prima metà del Novecento. Non poteva in questo evento mancare Messina, che nel suo aspetto attuale è frutto della ricostruzione seguita al devastante terremoto del 1908 e alle distruzioni della seconda guerra mondiale. E infine Catania, con diversi itinerari che racconteranno architettura e urbanistica ma anche vita quotidiana, cultura e società nel nuovo secolo, potendo contare anche su alcuni accessi esclusivi ai capolavori dell'architettura del tempo - da Villa Majorana a Palazzo Libertini Scuderi, dal Palazzo Rosa all'Istituto Ardizzone Gioeni, dalla Camera di Commercio al Cinema Odeon. Particolare rilievo merita la visita a Villa Zingali Tetto, capolavoro liberty che ospita al suo interno anche un'esposizione dei progetti di Francesco Fichera, protagonista assoluto dell'architettura catanese del Novecento. I principali centri attorno ai quali si sviluppano percorsi di visita ed esperienze sono Torino, Bari, Catania, Firenze e Roma, ma altri ancora i luoghi coinvolti in giro per l’Italia.

Un evento particolarmente innovativo del programma è il tour "Luxury Real Estates": si visitano le ville e palazzi più belli d’Italia. Un'esperienza unica volta all'avventura del mondo immobiliare di lusso. Dagli anni sessanta in avanti con qualche finestra sul primo Novecento. Si visitano dimore progettate da grandi protagonisti. Il fine dell’iniziativa è anche quello di avvicinare i giovani sensibilizzandoli alla grande bellezza, fuori dallo schermo di uno smartphone attraverso suggestivi percorsi in sella a una bicicletta. Proprio il velocipede è stato oggetto del logo di questa grande manifestazione. Un ampio programma che tra arte e movimento riconduce a un passato intriso di storia. Il pubblico attraverso numerosi percorsi organizzati in sinergia con associazioni di categoria e istituzioni pubbliche potrà avere accesso a centinaia di residenze pubbliche e private in cui in diverse occasioni saranno i singoli proprietari a dare testimonianza diretta della storia della propria storia di famiglia e della villa trasmettendo un’emozione unica che ha segnato la nostra storia tutta italiana. La partecipazione agli eventi è proposta a tutto il pubblico. I soci di Italia Liberty usufruiscono di condizioni particolari.

