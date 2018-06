'A modo mio - Omaggiando Lucio Dalla' al Qubba

A MODO MIO è una festa tra amici che, tra aneddoti e canzoni, raccontano in musica chi era e perché ci manca tanto il grande LUCIO DALLA. Come se lui fosse lì, al centro del palco, col sassofono al collo, a dirigere l’orchestra.

Una festa evento, perché a salire sul palco sono grandi nomi della musica italiana, esponenti eccellenti della musica pop e del nuovo cantautorato made in Italty. A capitanare la kermesse musicale ci saranno i DallaTrinakria, con il mitico Jonata Colaprisca, che con la sua batteria detterà il tempo per gli amici e colleghi Colapesce, Dente, Lello Analfino, Luca Madonia, Samuel Pietrasanta e Veivecura. Jonata, una vita vissuta in tour con Lucio Dalla, aprirà il file dei rircordi.

Biglietto d'ingresso: in prevendita € 13,00+d.p. (in vendita dal 20.06.2018). Intero al botteghino € 15,00. - Parcheggio gratuito all’interno - Ape street food. Prevendita: Circuito Box Office Sicilia Tel. 0957225340