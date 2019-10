Cani di Catania, questo evento è per voi. Lo ammettiamo, non sempre proponiamo eventi e passeggiate a misura di 4 zampe, ma stavolta abbiamo deciso di farci perdonare e creare un evento esclusivamente per voi. Tutto è nato dalle considerazioni di uno dei nostri amici pelosetti, stanco di restare a casa durante i nostri tour alla scoperta della storia e delle leggende di Catania. Con questa premessa nasce "A SPASSO CON HUGO". L’evento è pensato proprio per tutti coloro che, in compagnia dei loro fedeli amici a 4 zampe, hanno voglia di un’esperienza nuova e divertente da condividere insieme. Una passeggiata a misura di ... Hugo, la nostra mascotte, alla scoperta di Catania e del rapporto della città con il regno animale. Ad ogni tappa storie ed aneddoti che legano gli animali alla città etnea e dei punti ristoro dedicati ai piccoli amici, per rendere la loro passeggiata piacevole e rilassante. Con l’evento “A spasso con Hugo” vogliamo trasformare la solita passeggiata in un’occasione per i partecipanti di fare attività fisica, conoscere la città e divertirsi insieme, condividendo questa esperienza con altre coppie a sei zampe. Passeggiare con il proprio "pelosetto" mentre si riscopre Catania: mai binomio fu più perfetto.

PROGRAMMA: - ore 9.30 incontro alla Villa Bellini, ingresso di piazza Roma - Passeggiata lungo via etnea con tappe intermedie. - Conclusione prevista alle 12.30 circa a Villa Pacini. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE La partecipazione è aperta a qualsiasi cane. Si raccomanda ai partecipanti umani di portare con sé i sacchetti per le deiezioni, il guinzaglio e la museruola, così come previsto dall'Ordinanza Martini del Marzo 2009, articolo 1, comma 3. Il "sapiens" è responsabile della pulizia e degli eventuali danni causati dal proprio cane. Per non creare "distrazioni" tra i presenti si prega di non partecipare con femmine in calore. Nessuno conosce un cane meglio del proprio amico umano, sta a lui giudicare se l'evento è adatto al proprio compagno a 4 zampe, per cui gli organizzatori si riservano la possibilità di allontanare i cani che dimostreranno di creare tensioni nel gruppo. Contributo di partecipazione 10,00 euro.

Non tutti i cani hanno la fortuna di avere degli amici che si prendono cura di loro, ecco perchè abbiamo deciso di devolvere parte del ricavato all'Associazione Teg4friends, che si occupa della cura, salvaguardia e adozione consapevole dei cani meno fortunati. Per motivi organizzativi si richiede di confermare la propria partecipazione ai seguenti contatti: 338 1441760. Tutti i partecipanti parteciperanno ad un'estrazione finale con dei premi gentilmente offerti dai nostri sponsor: - Clinica Veterinaria di Mascalucia - Iatti&Co. Si ringrazia Oipa sezione di Catania per il sostegno alla realizzazione del progetto.