St. Patrick 2019. Quest'anno una nuova location per l'organizzazione dell'unico St. Patrick targato BeerCatania: ad ospitare il St. Patrick 2019 a tutta birra artigianale a Catania sarà Levante, la Piazza di Land - La nuova Dogana. Una due giorni di programmazione che vedranno protagonista la birra artigianale, lo streetfood e la musica. Ma anche laboratori con cena dedicate. Le birre che saranno in taplist per la due giorni saranno un'anticipazione del BEERCATANIA SPRING assieme a una selezione di birrifici siciliani. Ingresso libero. Orari di apertura: Sabato 16 marzo dalle 17,30 alle 02,00. Domenica 17 marzo dalle 10,30 alle 02,00.