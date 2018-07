A Zig Zag tra le Marionette. Mostra animata di Burattini, Marionette e Pupi Siciliani. Letizia e Filippo, creatori e interpreti dello Zig Zag di via Canfora 69, il teatrino più piccolo della città, stanno trascorrendo qualche giorno di meritato riposo, dopo una stagione ricca di appuntamenti e di successi, e così burattini, marionette, marotte e pupi hanno preso possesso del luogo, mettendosi in mostra per farsi ammirare! Ma non si contentano di starsene lì, nelle baracche, davanti ai fondali o dietro i velari. Vogliono continuare a muoversi, ad agitarsi, a ballare, a raccontare frammenti di sé a visitatori grandi e piccoli.

Dal ’79 ad oggi, Letizia Catarraso ha creato decine e decine di pupazzi e, insieme a Filippo Aricò, ha scritto per loro storie divertenti ed intense. Li hanno animati e portati in giro per rassegne e festival in tutta l’Europa e perfino in nord Africa. Continua, a grande richiesta anche per tutti i giovedì di agosto ( escluso il 16) sempre in due turni, alle ore 18.30 e alle 19.30.

Un percorso spettacolo da guardare ma anche tutto da godere, con scene raccontate e recitate, dimostrazioni, coinvolgimento e filmati, alla fine del quale i piccoli partecipanti potranno creare un disegno o decorare una maschera da portarsi via. Inoltre la mascotte del Teatro Zig Zag, il cane napoletano Napoleone, potrà comparire a sorpresa e dare il via ad un sorteggio per vincere una tessera d’ingresso per la prossima stagione 2018/2019. Per gruppi di almeno 15 persone è prevista la possibilità di replicare in date e orari esclusivi prenotando al 330 843843. Ingresso 3 euro a persona. Ambiente climatizzato.