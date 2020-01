Laboratorio 'L'abc del Genitore Digitale: conoscenze basilari'

Se parlare con i tuoi figli di ciò che fanno online ti risulta complicato perchè non sai bene che cosa chiedere e su cosa informarti, ecco ciò che fa per te. Il laboratorio informativo "L'abc del genitore digitale: conoscenze basilari nell'era dei social" è finalizzato, infatti, all'apprendimento di conoscenze utili per una corretta e consapevole educazione digitale dei tuoi figli. Il laboratorio avrà luogo l'11.01.2020 dalle 10.00 alle 12.00, in v. G. Lavaggi, 7, presso CF Service a Catania. La quota di iscrizione è 15 €. Causa posti limitati, l'iscrizione è obbligatoria, compilando il modulo raggiungibile al link: https://forms.gle/snYFwWL2Vn4ZXLT96. Per info: Facebook: Lucia Musmeci - Psicologa Digitale; Instagram: luciamusmeci_digitalpsy; luciamusmeci.psi@gmail.com - 3202124784.