Achille Lauro LIVE all'Ecs Dogana Club

Sabato 12 ottobre 2019, a partire dalle ore 23.00, appuntamento all'ECS Dogana Club con l'esibizione LIVE di Achille Lauro. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link. Lauro De Marinis meglio conosciuto come Achille Lauro, nasce a Roma l’11 luglio del 1990 nel quartiere di Vigne Nuove. Alla giovane età di 14 anni, in seguito al trasferimento dei genitori, decide di andare a vivere con il fratello maggiore all’epoca produttore del gruppo rap Quarto Blocco. Nel 2012 pubblica il suo primo lavoro mixtape Barabba, iniziando a farsi conoscere nell’ambiente.

Nel 2014 così firma il suo primo contratto con Roccia Music, l’etichetta del rapper Marracash. Nasce così l’album Achille Idol Immortale, ma il primo successo per Achille Lauro arriverà nel 2015 quando pubblica Dio c’è. L’anno successivo però arriva la separazione da Roccia Music, con la nascita della propria etichetta la No Face Agency di cui la madre è l’attuale amministratrice delegata, mentre con il padre rapporti non sono stati mai recuperati. Proprio in quel periodo inizia la collaborazione con il producer Boss Doms, culminato con l’uscita dell’album Ragazzi Madre del 2016.

L’anno successivo l’artista romano firma un contratto con la Sony Music. Il 22 dicembre 2018, è stata ufficializzata la partecipazione di Lauro (con la compartecipazione di Boss Doms) alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, con l'inedito Rolls Royce. Nel brano vengono citati esponenti ben noti della musica rock, quali i Doors, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Elvis Presley e Axl Rose: tutti questi personaggi sono gli idoli che Achille Lauro insegue, prendendo la lussuosa Rolls-Royce come simbolo della vita da rockstar.