Continua oggi e si conclude domani, ad Aci Trezza, la tradizionale "Sagra del pesce spada" di giugno. Come nelle previsioni, l'avvio dell'evento ha fatto registrare il pienone allo Scalo di alaggio con migliaia di visitatori che hanno preso d'assalto lo stand per degustare il classico pesce spada alla griglia, condito con il tipico "salmoriglio", accompagnato dal contorno di insalata mista "a km zero" e da un panino di semola e servito insieme ad un bicchiere di vino bianco dell'Etna o da una bevanda fresca. Una tre giorni all'insegna del prodotto principe del borgo marinaro, ovvero lo "spado del Mediterraneo", ma anche dei prodotti e dell'artigianato tipico siciliano con la mostra curata dall'associazione "Nuovi eventi", che si trova proprio accanto l'area degustazione dove è anche possibile deliziarsi il palato con il mitico sorbetto al limone, inventato da Francesco Procopio del Coltelli nel '600 proprio ad Aci Trezza. Come sempre l'organizzazione della manifestazione è affidata alle commissioni festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova ed alla Confraternita San Giovanni Battista, con il patrocinio del Comune di Aci Castello, che curano minuziosamente ogni dettaglio come l'accoglienza dell'affezionato pubblico della sagra. In questo senso gli organizzatori, in previsione del notevole afflusso previsto per la due giorni finale, consigliano a coloro che si vogliono recare ad Aci Trezza in auto o in moto, per raggiungere proprio la sagra, di accedere dal bivio sud (lato Catania) da dove è possibile trovare un parcheggio nelle aree private del "Lido dei Ciclopi", dell'hotel "Marina palace", di via Provinciale n° 5, nonchè nelle aree pubbliche con sosta a pagamento su strisce blu del porto nuovo e di piazza Marina, tenuto conto che la via Provinciale sarà chiusa al traffico. Anche quest'edizione della sagra, la 29^, corre sul web grazie al sito internet www.festasangiovanni.it e la pagina festasangiovanni.it presente sui social network "Facebook", "Instagram", "Twitter" e "Youtube".