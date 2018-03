Acireale, pochi giorni d'attesa per il ritorno di Gianni Morandi al Pal’Art Hotel

Pochi giorni di attesa ad Acireale per l’arrivo del nuovo attesissimo tour di Gianni Morandi. Il Pal’Art Hotel ospiterà il 17 marzo l’unico appuntamento siciliano dell’artista emiliano, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. Quelli del Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” sono degli spettacoli unici in cui l’amore è il leit motiv di uno show imperdibile con più di 40 brani in scaletta per oltre due ore di live. Un concerto in cui il più bello dei sentimenti viene raccontato nelle sue molteplici forme e sfaccettature attraverso le migliori canzoni di Gianni Morandi. Il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” è, infatti, anche uno splendido viaggio nel tempo che parte dal passato con i grandi successi del repertorio di Gianni Morandi che da più di sessant’anni fanno da colonna sonora a generazioni di italiani; fino ad arrivare al presente con i brani di "d’amore d’autore", l’ultimo album di inediti uscito lo scorso 17 novembre per Sony Music con la produzione esecutiva di F&P Group e Riservarossa.

Un progetto unico, che ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiana, Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene Onda su onda, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia. Sullo sfondo di un design asimmetrico, Gianni Morandi si esibisce con la sua band che è composta da giovani musicisti provenienti dall’area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonari e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D'Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara e Augusta Trebeschi ai cori. Dopo i sold out registrati a dicembre nei due live di Biagio Antonacci e il successo del concerto di Max Pezzali/Nek/Renga, il Pal’Art Hotel si prepara ad ospitare il 10 marzo l’unica data siciliana di Zucchero.

Dopo Gianni Morandi (17 marzo) toccherà a Gianna Nannini (21 aprile), Biagio Antonacci (2 maggio), Jovanotti (8,9 e 11 maggio), Elio e Le Storie Tese (17 maggio), Emma (26 maggio) e Claudio Baglioni (2 e 3 novembre). Infoline 0957167186.