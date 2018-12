Acireale inedita - La Pinacoteca Zelantea e il Palazzo Fiorini

Acireale è città d’arte di raffinata bellezza, e la nostra visita guidata ha selezionato per voi tappe di eccezionale interesse artistico, storico e culturale: la Pinacoteca Zelantea, in una straordinaria apertura domenicale, e il nobile Palazzo Martino Fiorini, costruito a cavallo tra XIX e XX secolo. Passeggiando dapprima a naso in su per la Pinacoteca ci metteremo sulle tracce di Guido Reni, Van Dyck, Domenichino, Guercino, della scuola di Pietro Novelli e di tanti altri ancora.

A seguire, le sorelle Fiorini ci apriranno le porte del proprio palazzo per ammirare le eleganze sinuose e colorate degli ambienti, i putti che giocano fra svolazzi e sorrisi, i fregi e gli affreschi, i ferri battuti, i mascheroni e le ceramiche, le tende e gli arredi originali. Infine, accompagnati dai mascheroni barocchi che sorreggono i sontuosi balconi panciuti del quartiere, scenderemo con una breve passeggiata verso Piazza Duomo per visitare la Cattedrale, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, la Basilica Collegiata di San Sebastiano e la Mostra delle Uniformi storiche conservata al palazzo municipale.

Vi aspettiamo numerosi per una densa passeggiata culturale dedicata alle suggestioni e alla varietà delle esperienze artistiche di Acireale. Ore 09:30. Punto di incontro: Piazza Duomo di Acireale. Fine del percorso: piazza Duomo di Acireale. Durata: 2:30 ore circa. Max 40 persone. Contributo € 13,00. Comprende: Ingresso Palazzo Fiorini. Visita guidata da Guida Regionale Abilitata. Radio Tour. Cuffie Mono Uso. Prezzo ridotto ragazzi fino a 14 anni. Gratis Bambini fino a 6 anni. Possibilità di trasferimento in mini bus, con partenza da Camporotondo Etneo, punto intermedio di carico davanti lo slargo della Lidl di Monte Po' (Via Fontana), arrivo ad Acireale e rientro a fine passeggiata € 10,00. Info e Prenotazioni Emmanuele Salvatore. Tel. 3476405759.