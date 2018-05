'Acoustic food&wine' alla Cantina Malenchini

Corde Vocali musician/band é lieta di invitarVi alla Cantina Malenchini. Per l'occasione sarà protagonista un Vino dalle note frizzanti, Spumante brut Perla Marina dell'Azienda Feudo Ramaddini. La location offrirà delle preparazioni sfiziose e consone alla degustazione dei vini ed in alternativa anche una birra di ottima qualità, nonchè il tagliere tradizionale di salumi e formaggi del territorio e novità assoluta il tagliere vegetariano con prodotti rigorosamente biologici. Genere musicale: Soul, Bossanova, Swing, Pop/Rock Italiano e Straniero. La band si esibira in acustico versione duo chitarra e voce. Gradita la prenotazione, posti limitati. Info.+39 342 049 2629.