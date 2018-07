Tour dell'acqua - Catania velata

Il Tour delle vie dell’acqua tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua. La guida Carmine Rapisarda vi immergerà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce del fiume Amenano, che prima di essere seppellito dall'eruzione del 1669 riforniva di acqua l'intera città di Catania.

Successivamente l’Amenano divenne un fantasma silenzioso e sotterraneo, che si nasconde dentro le viscere della città per apparire solo in alcuni punti. Inoltre il tour comprenderà le terme Achilliane e le terme della Rotonda, i principali impianti termali pubblici di epoca romana, l’acquedotto romano, testimoni di una straordinaria integrazione di elementi architettonici idraulici di età romana. Inizieremo dalla Villa Pacini, dove scorre il fiume Amenano, e finiremo davanti le Terme dell' Indirizzo e il risto-pub Ostello, all'interno del quale scorre il fiume Amenano.

Il Tour comprende: Organizzazione, guida turistica per tutto il tour; ticket d'ingresso dove previsti. Modalità prenotazione e contributo di partecipazione: euro 13 a persona, 3 euro per bambini sotto i 12 anni. E' possibile anche prenotare il menù fisso a 14 euro presso l'Ostello. Prenotazione attraverso il seguente link: http://www.sharingsicily.com/experiences/experience.php?id=69 (nello spazio "messaggio per gli organizzatori" scrivere se ci sono bambini). Oppure inviando email a sharingsicily1@gmail.com (o messaggio whatsapp al 3497308518) con oggetto " tour dell'acqua" con nome, cognome, numero persone prenotate e recapito telefonico.